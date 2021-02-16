Стокгольм, , 12:54 — REGNUM На веб-сайте немецкой газеты Bild сообщается, что министр Швеции по вопросам энергетики и цифровых технологий Андерс Игеман заявил, что этим летом Швеция будет требовать наличия свидетельства о вакцинации от COVID-19 от граждан Германии при въезде в страну. В интервью шведскому изданию Aftonbaldet чиновник данную информацию опроверг.

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В статье, опубликованной 15 февраля на немецком сайте Bild. de, говорится, что немецкие политики с тревогой отреагировали на новость о введении в Швеции так называемых ковид-паспортов.

«Я несколько раз говорил, что мы не устанавливали никаких таких правил въезда в Швецию. На вопрос, можно ли немцам приезжать, я сказал: «Да, если у вас отрицательный тест на коронавирус», — заявил министр Игеман в интервью газете Aftonbladet.

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