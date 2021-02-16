Джакарта, , 12:47 — REGNUM Центральное статистическое агентство Индонезии опубликовало данные о количестве бедных в провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

Число бедных в сентябре 2020 года выросло на 32 150 человек до 746 040 человек по сравнению с мартом того же года.

«Число бедных в сентябре 2020 года достигло 14,2% от общей численности населения провинции, составляющей 5,32 млн человек», — говорится в заявлении центрального статистического агентства.

Количество бедных в городских районах составило 389 600 человек или 15%, а бедных в сельской местности — 356 440 человек или 13,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, торговое соглашение, содержащееся в Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), открывает возможности для привлечения инвестиций из стран-партнеров ВРЭП в Индонезию.

Подробнее в материале: Индонезия привлекает инвестиции из стран-партнеров ВРЭП

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