Москва, , 12:49 — REGNUM На данный момент не существует планов проведения встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом. Об этом 16 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о возможности проведения встречи глав двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году парад Победы точно будет проведен.