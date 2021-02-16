Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Председатель крупнейшей оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия планирует скрываться от правосудия. Это заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 февраля сделал, выступая в парламенте Грузии, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари.

«Мы слышали много неадекватных и деструктивных заявлений от Ники Мелиа относительно невыплаты залога и саботажа системы правосудия, — сказал депутат. — По нашей информации, Ника Мелиа не явится в суд и скроется от правосудия».

Субари добавил, что все равны перед законом, а попытки сделать из Мелии «мученика» будут безуспешными.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет во время акции протеста. После этого суд пересмотрел условия освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался доплачивать необходимую сумму. Сегодня, 16 февраля, в парламенте рассматривается вопрос о лишении Мелии депутатской неприкосновенности.

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