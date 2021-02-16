Мадрид, , 12:42 — REGNUM «Шумиха» на улицах Барселоны после прошедших 14 февраля выборов в парламент Каталонии не утихает. Об этом сообщил собственный корреспондент шведского телеканала SVT в Испании Давид Буати.

«Здесь, в Барселоне, я постоянно слышу, как люди говорят об «этих долбаных испанцах», которые «угнетают Каталонию». Другие называют заключенного в тюрьму лидера сепаратистов «дьяволом во плоти». А третьи просто устали от всего этого конфликта. Отношения между Барселоной и Мадридом, как и между обычными людьми в Каталонии не очень хорошие. И, похоже, что в ближайшем будущем они не улучшатся…», — отметил он.

«Сепаратистские партии ощущают прилив сил — впервые они получили не только большинство в парламенте, но и большинство от общего числа голосов. Символически важно сейчас воскликнуть: «Каталонцы проголосовали за независимость!». Но вот вопрос в том, чего эти проценты стоят, когда явка была всего 53%», — написал в своей статье Буати.

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