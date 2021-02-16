Москва, , 12:40 — REGNUM В 2021 году Парад Победы точно будет проведен. Об этом 16 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что парад будет — это однозначно», — заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли проведен в нынешнем году 9 мая Парад Победы.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что даже в 2020 году такой парад проводился, а потому, по мнению Пескова, нет никаких сомнений в том, что в 2021 году Парад Победы состоится.

Отметим, в минувшем году Парад Победы был из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен с 9 мая на 24 июня.