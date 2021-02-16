Киев, , 12:48 — REGNUM Некоторые рецензенты нового украинского учебника по истории для восьмых классов увидели в тексте пропаганду «русского мира». Из-за разногласий учебник отправят на дополнительную экспертизу, сообщает украинское издание «Сегодня».

По словам одного из восьми рецензентов профессора и доктора исторических наук Виктора Брехуненко, в учебнике допущено множество системных и фактологических ошибок. Например, там говорится, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь.

«Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы «русского мира» и концепции «Новороссии», — заявил Брехуненко.

Эксперта возмутило описание украинцев времён освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке. В пособии, отмечает он, люди, которые строили города и имели письменность, описаны будто дикие племена.

Однако только двое из восьми экспертов нашли в нём ошибки, остальные рекомендовали его для школ. Пока пособие не поступило в печать.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экс-президент Украины ограничил доступ на местный рынок российской печатной продукции «антиукраинского содержания».

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