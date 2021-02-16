Каталония, Испания, , 12:36 — REGNUM Фиаско на выборах в Каталонии нанесло серьезный удар по главному оппозиционному политику Испании Пабло Касадо, который возглавляет «Народную партию». Его однопартийцы уже опасаются, что это может привести к радикализации политической повестки партии для привлечения новых голосов избирателей. Об этом сообщила газета El País.

Как отмечают журналисты, на выборах в каталонский парламент 14 февраля «Народная партия» продемонстрировала худший результат в истории. Сейчас сторонники партии с недоумением смотрит на подъем ультраправой партии «Вокс», которая получает 11 мест и почти в четыре раза больше голосов на местных выборах

Высокопоставленные функционеры «Народной партии» опасаются, что Касадо будет «заражен» эффектом «Вокс» и для политических побед станет на путь радикализации повестки, а вместе с ней и партии.

Отмечается, что об отставках в рядах «Народной партии» пока никто не заявлял.

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