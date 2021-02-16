Киев, , 12:33 — REGNUM Главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и весь состав наблюдательного совета компании следует уволить. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко 16 февраля на форуме «Украина 30».

Одной из причин такого решения Витренко назвал проверку, которая выявила нарушения в «Нафтогазе» на сумму 75 млрд гривен или почти $2,7 млрд.

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«Мы логически сказали, что кадровые решения должны быть сделаны. Мы также показали, что «Нафтогаз» не выполняет национальное задание — увеличение добычи газа. Есть наблюдательный совет, он неэффективно контролировал», — заявил чиновник.

Напомним, конфликт между Коболевым и Витренко начался ещё полтора года назад и закончился увольнением последнего из «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» заявил, что около 70% поставок газа на Украину контролирует некая финансовая группа.

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