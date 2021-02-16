Москва, , 12:30 — REGNUM Адвокат гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России на длительный срок за шпионаж, вновь заявил о возможном обмене своего подзащитного на российских граждан, отбывающих заключение в США. По словам Владимира Жеребенкова, Уилана могут обменять на российского программиста.

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«Спецслужбы ведут переговоры об обмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не Ярошенко (лётчик Константин Ярошенко, — прим. ИА REGNUM) и Бут (бизнесмен Виктор Бут, — прим. ИА REGNUM), а кто-то из программистов», — уточнил в беседе с РИА Новости правозащитник.

При этом адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы отбывающих наказание в США российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко, сказал, что ему неизвестно о переговорах России и США по поводу их возможного обмена на Пола Уилана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня российский суд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии. Подробности дела засекречены, ФСБ сообщало только, что иностранца задержали в конце 2018 года в Москве во время шпионской акции.

Напомним, в декабре 2020 года адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявлял о проводимых переговорах о возможности обмена гражданина США на находящихся в заключении в Соединённых Штатах граждан РФ. При этом он выразил надежду на изменение ситуации при избранном президент страны Джозефе Байдене.