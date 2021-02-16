Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Лидера крупнейшей оппозиционно партии Грузии «Единое национальное движение» Нику Мелию будет сложно арестовать, так как правоохранителям придётся преодолеть сопротивление его сторонников. Такое заявление 16 февраля в эфире телеканала Palitra News сделал представитель ЕНД Заал Удумашвили.

Он прокомментировал начавшееся в парламенте Грузии заседание, на котором рассматривают вопрос о лишении Мелии депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.

«Если к нам приедет полиция, мы не будем хлопать в ладоши. Если они придут арестовать Нику Мелию, конечно, им придётся преодолеть серьёзное сопротивление», — сказал Удумашвили.

По его мнению, руководство страны якобы осуществляет политическое преследование Мелии и этому нужно помешать.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет во время акции протеста. После этого суд пересмотрел условия освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался доплачивать необходимую сумму, и прокуратура обратилась в парламент с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси началась новая акция протеста

Читайте развитие сюжета: Депутат Грузии: лидер ЕНД планирует скрыться от правосудия