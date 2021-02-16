Москва, , 12:17 — REGNUM Желание мобильных операторов стать частью системы оборота цифрового рубля понятно, однако предложение привязать деньги к номеру телефона вряд ли хорошее, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Я за то, чтобы цифровой профиль гражданина и его цифровые кошельки привязывались к ЕСИА. А мобильные операторы все равно свое заработают на том, что хорошо умеют — на связи», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Он напомнил о случаях, когда посторонние, завладев совершенно легально номером телефона, брали на чужое имя миллионные кредиты. Банки тоже не всегда справляются с волшебной легкостью нынешнего мобильного банкинга, добавил Горелкин.

«Если этим начнут заниматься мобильные операторы, да еще станут возможны денежные операции с цифровым рублем в офлайн-режиме — боюсь, мы просто подорвем доверие к самой идее цифровой валюты», — заключил он.

Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы национальной валюты, пишут «Известия».