Москва, , 12:04 — REGNUM В Госдуме назвали абсурдным заявление парламента Эстонии с требованием освободить блогера Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные заявления становятся шаблонной формой вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на судебную систему, это лишь усугубляют проблемы в двусторонних отношениях, отметил депутат.

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