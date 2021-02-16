Кито, , 12:01 — REGNUM Организации коренных народов Эквадора объявили об общенациональной мобилизации и марше в столицу. Как сообщает Prensa Latina, они требуют пересчёта голосов на прошедших выборах президента страны.

Как заявил на пресс-конференции президент Конфедерации народов кичва Эквадора Карлос Сукужанай заявил, что организация не позволит «отнять волю эквадорского народа».

«Мы проведем мобилизацию и пойдем маршем в город Кито», — сказал Сукужанай.

Отмечается, что правоцентрист Гильермо Лассо имеет небольшое преимущество перед Яку Пересом, кандидатом от «Движения за многонациональное единство Пачакутик», в борьбе за второе место в голосовании.

Победителю придется побороться во втором туре с Андресом Араусом из движения Союз ради надежды, который победил в первом туре 7 февраля с поддержкой 32,70% голосовавших.