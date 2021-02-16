Москва, , 12:01 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен картой Турции с планами влияния на 2050 год, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«Слава богу, это не владение, а только сферы влияния. Надо дожить сперва до 2050 года, а они — сферы влияния. О чем они думают?» — рассуждает Жириновский.

Он провел исторические аналогии.

«Безумцы могут так думать. Так Наполеон карты рисовал, Гитлер рисовал карты. Что только от тех рисований карт?» — указал парламентарий.

Как следует из карты, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.