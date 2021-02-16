Киев, , 12:09 — REGNUM Власти Украины окажутся «на тонком льду», если лишат певца Филиппа Киркорова звания народного артиста Украины. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко 16 февраля в интервью «BBC Украина».

«Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на «Евровидение». И здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало», — сказал министр.

Ткаченко добавил, что украинская певица Ани Лорак тоже имеет какие-то звания и, фактически, ничем не отличается от Киркорова.

«Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого — нет», — отметил чиновник.

Он констатировал, что не получится забрать звания у всех артистов, которые высказывали мысли, противоречащие господствующей на Украине идеологии.

Напомним, ранее минкульт Украины внёс в чёрный список певиц Алёну Апину и Юлию Глебову. В министерство обратилась Служба безопасности Украины (СБУ), которая видит в певицах «угрозу национальной безопасности Украины».

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