Элиста, , 11:55 — REGNUM Евгений Мамутов освобождён от должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия. Соответствующий указ подписал глава РК Бату Хасиков.

«Освободить Мамутова Евгения Александровича от замещаемой должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия по собственному желанию», — сказано в документе.

Временно исполнять обязанности главы ведомства поручено замминистра ЖКХ Виктории Мангутовой.

ИА REGNUM напоминает, что Мамутов был назначен на пост министра жилищно-коммунального хозяйства Калмыкии в июле 2019 года. До этого он занимал пост главы администрации Целинного района.

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