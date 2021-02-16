Москва, , 11:53 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Горожане гуляют по льду реки Невы, 14 февраля 2021 года Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы давно предлагали переименовать Петербург в русское название Петроград. Тяжело произносить — санктпетербужцы. Это сколько нужно менять артикуляцию собственного родного рта, языка, чтобы произнести обращения к жителям. Петроград!» — предложил Жириновский.

Парламентарий вспомнил об инициативе в связи с тем, что у жителей города «плохо с дисциплиной».

«Гуляют по Неве! Москвичи по Москве-реке не гуляют, а эти гуляют. Провалится человек пять, потом будут на похоронах говорить — куда смотрят городские власти… Почему так происходит? Скучно! Хочется острых ощущений», — отметил Жириновский.

Напомним, в Петербурге выход на ледовое покрытие водных объектов запрещен постановлением городского правительства по 15 апреля 2021 года. Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность — штраф до 5000 рублей. Однако этот запрет массово нарушается горожанами и гостями Петербурга.