Москва, , 11:47 — REGNUM Лидеру ЛДПР депутату Госдумы Владимиру Жириновскому кажется диким постановление Заксобрания Санкт-Петербурга, ограничивающее депутатов в прениях, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«Постановление кажется диким. Это нарушение права депутата, такое право дали избиратели, а о чем говорить и как говорить — он сам решит», — заявил Жириновский.

Он считает, что постановление носит репрессивных характер.

«Скучно работать — давай репрессиями заниматься», — возмущен парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании 10 февраля регламент заседаний петербургского Заксобрания был изменен таким образом, что отныне депутаты не могут высказываться «не по теме» без одобрения большинства, которое контролирует «Единая Россия». Достаточно будет двух замечаний спикера, чтобы депутата лишили слова до конца дня. Кроме того, депутаты не могут брать дополнительные перерывы для политических выступлений, внепланово вносить законопроекты в повестку заседания.

Поправки возмутили представителей оппозиционных фракций, которые и раньше жаловались на ущемление своих прав. В свою очередь лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает новые правила произволом «правящей монополии», ущемляющим права депутатов и избирателей.

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