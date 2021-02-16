Джакарта, , 11:46 — REGNUM Соглашение о свободном рынке между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Канадой считается одним из способов восстановления экономики после ухудшения ситуации из-за пандемии, сообщает Antara.

«Пандемия вызвала коллапс мировой экономики, поэтому эгоистичная политика только ухудшит ситуацию», — заявила посол Канады при АСЕАН Диедра Келли.

Посол приветствовала решение Брунея приложить усилия для ратификации соглашения о свободном рынке между АСЕАН и Канадой.

Канада и АСЕАН начали изучать возможности создания свободного рынка с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, торговое соглашение, содержащееся в Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), открывает возможности для привлечения инвестиций из стран-партнеров ВРЭП в Индонезию.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия привлекает инвестиции из стран-партнеров ВРЭП