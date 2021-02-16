Сеул, , 11:49 — REGNUM 16 февраля в КНДР отмечают 79-летие со дня рождения покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, отца нынешнего главы страны Ким Чен Ына, сообщает Yonhap News.

Южнокорейский новостной источник отмечает, что обычно в этот день в Северной Корее проходят массовые торжества, включая военные парады, однако в этом году государственные северокорейские СМИ не сообщают о проведении каких-либо торжеств.

По состоянию на 11:00 по местному времени северокорейские СМИ также не упоминают о посещении Ким Чен Ыном Дворца Солнца Кымсусан, где покоятся тела бывших лидеров страны.

Известно, что в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса глава КНДР посетил Дворец Солнца, сократив лишь число сопровождающих его лиц.

Тем не менее, в министерстве объединения Южной Кореи считают, что информация о посещении Ким Чен Ыном Дворца солнца может появиться завтра 17 февраля, поскольку подобные случаи (публикации новостей на следующий день) наблюдались в 2012, 2013 и 2016 годах.

Между тем, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и газета Rodong Sinmun опубликовали статьи о достижениях Ким Чен Ира, а также призвали жителей страны проявлять верность нынешнему лидеру Ким Чен Ыну.