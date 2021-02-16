Киев, , 13:11 — REGNUM Российской вакцине от COVID-19 не место на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 16 февраля во время брифинга.

Министр констатировал попытки срыва начала вакцинации на Украине, добавив, что это «открывает дорогу» российской вакцине.

«Вы все знаете мою позицию по этой вакцине. Она однозначна — не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине», — сказал он.

Степанов добавил, что вакцинация немного задерживается. По его словам, иностранная вакцина прибудет на Украину 16−17 февраля.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Даниил Гетьманцев, сославшись на слова Степанова, заявил, что вакцинация на Украине может начаться до 21 февраля.

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