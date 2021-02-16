Уфа, , 11:46 — REGNUM Обязательное использование перчаток в МФЦ, магазинах и финансовых организациях отменили в Башкирии. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров.

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Согласно документу, жителям региона необходимо по-прежнему использовать защитные маски в общественных местах.

При этом учреждениям образования Башкирии разрешается направлять группы школьников во Всероссийские детские центры «Смена» и «Орлёнок», а также в Международный детский центр «Артек».

Органам власти и местного самоуправления теперь разрешено проводить рабочие совещания и другие аналогичные мероприятия в очном формате.

Сообщается, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется до 25 февраля текущего года включительно.

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