Москва, , 11:50 — REGNUM Россия намерена сотрудничать с новым гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой и добиваться повышения эффективности работы на этой площадке. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает 16 февраля пресс-служба министерства.

Он напомнил, что российская сторона выступала за скорейшее назначение нового руководителя международной организации и активно участвовала в консультациях по этой теме. Москву удовлетворило успешное окончание выборов в ВТО.

Россия, подчеркнул он, намерена конструктивно сотрудничать с новым гендиректором, содействовать её усилиям по совершенствованию организации на благо её участников и добиваться повышения эффективности регулярной и переговорной работы в рамках ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил на посту генерального директора представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу. Она приступит к исполнению новых обязанностей с 1 марта.

Читайте также: Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина