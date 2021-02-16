Брюссель, , 11:39 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) готов и к сотрудничеству, и к столкновению с Россией. Об этом 16 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России чёткий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово к защите своих членов, и указал, что диалог альянса с Россией, по его мнению, должен базироваться на твёрдости.

«Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения», — также уточнил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля генсек Североатлантический альянса Йенс Столтенберг рассказал о планах развёртывания сил НАТО у российских границ.