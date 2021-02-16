Москва, , 11:23 — REGNUM В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, которым, в частности, службы занятости будут помогать безработным регистрироваться в качестве самозанятых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Появляется обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть фактически преобразовывать безработных в самозанятых», — сказал Исаев.

Кроме того, поправками службы занятости обязываются помогать гражданам не только по месту их регистрации, но и по месту жительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме готовят инновации в сфере занятости