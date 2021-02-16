Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Члены «Движения за Грузию» и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 16 февраля вышли на протестную акцию возле здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Депутаты парламента должны рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности председателя ЕНД Ники Мелии. По данным журналистов, активисты выступают против этого. Они встали у входа в парламент и пытались помешать проехать автомобилям с депутатами. К месту проведения акции были стянуты правоохранители.

Сообщается, что к парламенту прибыли адвокаты Мелии, которые хотят принять участие в заседании.

«Мы будем присутствовать и планируем задать очень острые вопросы прокурору. Мы постараемся объяснить обществу, что этот процесс является формальностью. Применение залога было абсолютно политическим решением», — сказал журналистам адвокат Георгий Кондахишвили.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет во время акции протеста. После этого суд пересмотрел условия освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался доплачивать необходимую сумму, и прокуратура обратилась в парламент с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности.

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