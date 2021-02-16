Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбурге 17 февраля на заседании Заксобрания будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий Оксаны Набатчиковой, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, Оксана Набатчикова входит в фракцию ЛДПР. Однако в настоящее время членом этой партии не является. Причиной досрочного сложения депутатских полномочий стал новый политический статус Набатчиковой. Она возглавила областное отделение партии «Справедливая Россия». В этой связи политик написала заявление о выходе из регионального парламента.

Стоит отметить, что Оксана Набатчикова прошла в Заксобрание по партспискам. Это означает, что мандат должен получить член ЛДПР, который в списках значится после Набатчиковой. При безотказном варианте депутатом Заксобрания должен стать Павел Есаулов (1994 г.р.).

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