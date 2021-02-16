Джакарта, , 11:16 — REGNUM Торговое соглашение, содержащееся в Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), открывает возможности для привлечения инвестиций из стран-партнеров ВРЭП в Индонезию, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что через ВРЭП будет больше прямых иностранных инвестиций в Индонезию», — заявил директор по региональному и многостороннему сотрудничеству координационного совета по инвестициям Фаджар Усман в Джакарте.

Индонезии необходимо повысить конкурентоспособность и укрепить устойчивость секторов, которые конкурируют со странами-партнерами ВРЭП. Это необходимо сделать для того, чтобы Индонезия могла воспользоваться преимуществами регионального партнерства.

Напомним, ВРЭП — крупномасштабное международное торговое соглашение между 10 странами АСЕАН и пятью странами-партнерами, а именно Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. ВРЭП охват почти 30% населения мира и почти 28% мировой торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия пригласила Японию инвестировать в разработку электромобилей

Читайте развитие сюжета: Власти Канады продолжают уповать на благотворность свободного рынка