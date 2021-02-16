Париж, , 11:21 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью RTL рассказал о своем впечатлении от дебатов с лидером крайне правой партии «Национальное объединение» и кандидатом на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен, которые прошли 11 февраля на телеканале France 2.

«Я хотел бы, чтобы электорат «Национального фронта» (нынешнее название — «Национальное объединение» — прим. ИА REGNUM) голосовал за нас. Я хотел бы, чтобы они понимали, что у нас есть ответы на их злость. Я хотел бы показать, что Марин Ле Пен, хоть и видит проблемы нашей страны, не хочет их решать», — заявил глава МВД Франции.

«Я хочу показать, что она не знает цифр, что она не имеет понимания проблем и мер по их решению… Я хочу показать, что некоторые лидеры являются популистами. Нужно, чтобы избиратели их тоже слушали, чтобы понимать, что именно мы, республиканские правительства, можем дать твердый ответ в рамках правового поля на их вопросы», — добавил он.

Напомним, 15 февраля министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в интервью телеканалу France 2 назвал Марин Ле Пен «некомпетентной лгуньей» из-за ее позиции по проблеме исламизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции «левые» могут выдвинуть единого кандидата на выборы президента