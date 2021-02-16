Сочи, Краснодарский край, , 11:15 — REGNUM Россия фиксирует в Сирии активизацию спящих ячеек террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в том числе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 февраля сообщил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

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Лаврентьев исключил возможность переговоров с боевиками и какие-либо компромиссные договорённости с действующими на территории Сирийской Арабской Республики террористами

«Ещё раз повторюсь, императив остаётся — полное уничтожение этих группировок, — подчеркнул спецпредставитель главы государства. — Не может быть никаких компромиссных договоренностей с террористами».

Российский дипломат отметил, что ситуация в регионе остаётся тревожной, и указал на необходимость сделать всё, чтобы предотвратить новый витой эскалации вооружённого конфликта в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, замначальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии боевики незаконных вооружённых формирований за сутки устроили 35 обстрелов.