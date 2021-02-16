Донецк, , 10:51 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин посетил в больнице командира Народной милиции ДНР Сергея Попова, раненного в результате теракта. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба политика.

Пушилин поинтересовался здоровьем пострадавшего, а также его дочери, которая находилась в машине в момент взрыва.

«Я её сразу вытолкнул из машины. Она отошла. Я в себя пришёл, смотрю: она стоит. Я попросил ребят, и её сразу увезли», — рассказал о произошедшем Попов.

Раненый военный отметил, что за терактом, скорее всего, стоят украинские диверсанты.

«Каких-то внутренних разборок здесь быть не может», — добавил он.

Напомним, в Горловке взорвалось устройство, прикреплённое к днищу автомобиля, в котором ехали командир одного из батальонов Народной милиции ДНР и его дочь.

Читайте ранее в этом сюжете: Покушение на одного из командиров Народной милиции ДНР обсудили в сети