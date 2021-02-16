Донецк, 16 февраля 2021, 10:51 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин посетил в больнице командира Народной милиции ДНР Сергея Попова, раненного в результате теракта. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба политика.
Пушилин поинтересовался здоровьем пострадавшего, а также его дочери, которая находилась в машине в момент взрыва.
Раненый военный отметил, что за терактом, скорее всего, стоят украинские диверсанты.
Напомним, в Горловке взорвалось устройство, прикреплённое к днищу автомобиля, в котором ехали командир одного из батальонов Народной милиции ДНР и его дочь.
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