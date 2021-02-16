Джакарта, , 10:44 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио встретился с послом Японии в Индонезии Канасуги Кенджи, сообщает Detik.

Бамбанг Сусатио пригласил японские автомобильные компании инвестировать в разработку электромобилей в Индонезии.

Бамбанг Сусатио заявил, что в число стран, которые оживили мировой рынок электромобилей, входят США (Tesla), Китай (Wuling) и Южная Корея (Hyundai). Индонезия, которая хорошо знакома с японскими продуктами, ожидает инвестиции из Японии.

Индонезия обратилась к правительству Японии с просьбой облегчить доступ для экспорта индонезийских товаров.

Напомним, объем торговли между Индонезией и Японией в 2020 году достиг 19,9 млрд долларов США. Экспорт Индонезии достиг 11,1 млрд долларов США, а импорт — 8,8 млрд долларов США.

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