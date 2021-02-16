Киев, , 10:43 — REGNUM Рано или поздно нынешнее обострение ситуации в Донбассе будет преодолено. Такое мнение высказал в эфире телеканала ICTV глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

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Он подчеркнул, что режим прекращения огня в Донбассе, который действует с лета 2020 года, продолжался длительно время.

«Рано или поздно мы вернемся к такому перемирию», — подчеркнул политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. 9 февраля 2021 года глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что перемирие в Донбассе фактически уже не действует. При этом политик в очередной раз отказался признать гражданский характер войны в регионе, заявив, что в Донбассе находятся «российские наёмники, командиры и российское оружие».

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