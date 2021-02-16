16 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Иракские эксперты считают, что визит папы Римского Франциска должен показать, что Ирак – это страна древней истории и цивилизации, место встречи различных религий, родина пророка Авраама, отца всех пророков. Но если в дело вступят Турция, пусть и не своей воле, и также боевики всех мастей, это перепишет повестку и смыслы пребывания понтифика в Ираке, отбросив на его визит кровавые тени.

Станислав Стремидловский, , 11:27 — REGNUM Иракский премьер-министр Мустафа аль-Каземи принял апостольского нунция в Ираке архиепископа Митю Лесковара, чтобы обсудить подготовку визита папы Римского Франциска в страну, который пройдет с 5 по 8 марта. Ранее понтифик, говоря о желании посетить Ирак, упоминал проблемы, которые могут возникнуть в связи с новой серьезной волной заражения коронавирусом. Она на подходе. Багдад объявил о введении с 18 февраля по 8 марта ужесточающих карантинных мер. Вводится комендантский час с 20:00 до 5:00, будут закрыты все мечети и церкви, цирюльни, спортзалы, кинотеатры и парки, запрещены публичные похороны и свадьбы, школам и ресторанам предписано работать в режиме онлайн.

Ближний восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Ватикан пока не прокомментировал, как это отразится на визите папы Франциска. Однако, судя по всему, опасность для него будет представлять не столько коронавирус, сколько иные вопросы. Ранее ИА REGNUM отмечало два из них. Учитывая, что понтифик посетит Эрбиль, различные курдские движения могут интерпретировать это как негласное одобрение идеи курдской государственности, что больше всего задевает Анкару, воюющую с курдами по всему Ближнему Востоку. Поэтому возникает вопрос, решится ли Турция продолжать боевые операции в Иракском Курдистане или поставит их на паузу, чтобы не срывать поездку в регион папы. Это первое. И второе. Франциск должен встретиться в святом городе Наджафе с великим аятоллой Али аль-Систани, духовным лидером иракских шиитов, играющим важную роль в политике. В последнее время аль-Систани продемонстрировал свое неприятие деятельности проиранских ополченцев, которые хотят играть важную роль в иракской политике и выгнать из страны американских военных. Беседа папы с великим аятоллой определенными силами будет интерпретирована как поддержка точки зрения аль-Систани на ополченцев.

Али аль-Систани IsaKazimi

И с приближением даты визита понтифика в Ирак ситуация здесь не улучшается. 10 февраля турецкая армия открыла военную операцию «Коготь орла — 2», которую проводила на севере Ирака против отрядов Рабочей партии Курдистана. Она продлилась несколько дней, и в ней была задействована боевая авиация, беспилотники, бронетехника и личный состав. Официально сообщается о трех погибших турецких военнослужащих и трех, получивших ранения, а также «уничтоженных 53 террористах, из которых трое — высокопоставленные руководители РПК». Если со стороны Рабочей партии Курдистана в ближайшее время последует ответ, то в Иракском Курдистане станет «жарко» с точки зрения обеспечения безопасности ватиканской делегации во главе с Франциском. Нельзя исключать и того, что отряды боевиков РПК могут сознательно нанести удары по турецкой армии в промежуток с 5 по 8 марта, чтобы спровоцировать ответ Анкары и выставить ее «агрессором», срывающим визит папы. Смогут ли спецслужбы Ирака, Иракского Курдистана и США, задействованные на месте, предотвратить реализацию подобного сценария, сказать пока трудно.

Тем более что сам Иракский Курдистан и расположенные там американские части вечером 15 февраля подверглись нападению. Некая группировка Saraya Awlia al-Dam («Бригады стражей Крови») взяла на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Эрбиля. Сообщается, что в ходе него погиб один местный гражданский сотрудник и пятеро были ранены, а также пострадали один американский военнослужащий и несколько американских гражданских сотрудников. Некоторые издания утверждают, что в Saraya Awlia al-Dam входят шиитские ополченцы, предположительно связанные с Ираном. Наконец, сохраняет актуальность и проблема «спящих» ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отмечает польский эксперт по Закавказью и Ближнему Востоку Витольд Репетович, джихадистам не обязательно «нацеливаться на папу и мероприятия, в которых он будет участвовать», они могут воспользоваться тем, что спецслужбы будут охранять понтифика и места его пребывания, чтобы «устроить теракт в другой церкви или мечети», что омрачит визит и его изначальные месседжи.

Папа Римский Франциск Benhur Arcayan

Иракские эксперты подчеркивают, что визит Франциска должен показать следующее: Ирак — это страна древней истории и цивилизации, место встречи различных религий, родина пророка Авраама, отца всех пророков. Иракский народ заслуживает мира и свободы, христиане могут рассчитывать на поддержку понтифика, мусульмане — ощутить его любовь и уважение, а миру будет послан сигнал о необходимости спасения этой страны от терроризма. Между тем даже в иракской католической общине растут иные настроения. По словам предстоятеля Халдейской католической церкви патриарха-кардинала Луиса Рафаэля Сако, уже сейчас поступают различные критические замечания. «Но папа не может посетить все христианские города и святыни, в его обязанности не входит возвращение христиан-иммигрантов домой или их присвоенной собственности, это задача иракского правительства», — парирует Сако. Однако ропот единоверцев — меньшая проблема. Если в дело вступят Турция, пусть и не своей воле, и также боевики всех мастей, это перепишет повестку и смыслы пребывания папы Франциска в Ираке, отбросив на его визит кровавые тени.

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