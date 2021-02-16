Москва, , 10:40 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ролик Deutsche Welle с карикатурами на него и робота «Федора» скучным и бездарным.

«Их очередные «сатирические мультики» с кратким набором пропагандистских шаблонов. Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, Deutsche Welle показывает качество юмора «баварских пивных 30-х годов прошлого века».

«Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Facebook заблокировал аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.

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