Новосибирск, , 10:31 — REGNUM Материалы уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валентина Сичкарёва, руководителя ООО «Сельхозпрод» Виталия Кухты и фермера Владимира Моисеева передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новосибирска. Об этом сообщает Чулымский районный суд области.

«Судья Чулымского районного суда Новосибирской области, рассмотрев в порядке подготовки материалы уголовного делу в отношении Сичкарева В.В., Кухты В.Н., Моисеева В.Л., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, постановил направить данное уголовное дело в Октябрьский районный суд Новосибирска по подсудности. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в решении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

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