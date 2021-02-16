Киев, , 10:31 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 на Украине до сих пор не началась из-за «технических вопросов». Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 15 февраля в комментарии «Интерфакс-Украина».

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Гетманцев отметил, что ему эту информацию сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Речь идёт о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнётся», — рассказал он.

Депутат добавил, что вакцинация на Украине начнётся до конца текущей недели, то есть до 21 февраля 2021 года.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял о том, что вакцинация в стране может начаться 15 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, что до конца февраля на Украине не будет вакцины от COVID-19.

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