Киев, 16 февраля 2021, 10:31 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 на Украине до сих пор не началась из-за «технических вопросов». Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 15 февраля в комментарии «Интерфакс-Украина».
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Гетманцев отметил, что ему эту информацию сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Депутат добавил, что вакцинация на Украине начнётся до конца текущей недели, то есть до 21 февраля 2021 года.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял о том, что вакцинация в стране может начаться 15 февраля.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, что до конца февраля на Украине не будет вакцины от COVID-19.
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