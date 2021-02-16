Сеул, , 10:23 — REGNUM Вопрос о возможности предоставления КНДР вакцины от COVID-19 можно обсуждать только тогда, когда правительство Южной Кореи сможет обеспечить «безопасность своих граждан и заручиться поддержкой народа». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи.

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В ходе встречи с журналистами представитель министерства отметил, что реакция на пандемию коронавируса — вопрос, который связан не только с безопасностью граждан Южной Кореи, но и Северной Кореи, поэтому его необходимо решать совместно.

В министерстве также сообщили о намерении возобновить туристические поездки в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в демилитаризованной зоне. Данный вопрос будет обсуждаться с представителями Командования ООН в Южной Корее по мере ослабления режима социального дистанцирования.

Напомним, что туристические поездки были приостановлены в декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса.