Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии по итогам четвёртого квартала 2020 года отделения 19 политических партий представили «нулевые» отчёты. Лидерами по объёму поступлений и расходов стали чувашские единороссы и коммунисты. Это следует из постановления ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало четвёртого квартала 2020 года остаток средств на счетах чувашских региональных отделений политических партий составлял 26,45 млн рублей, в том числе 17,1 млн рублей числилось на счету КПРФ, более 8,6 млн рублей принадлежало чувашским единороссам.

За четвёртый квартал реготделения партий получили свыше 15 млн рублей. Из них наибольшая сумма перечислена «Единой России» — почти 8,85 млн рублей, в том числе 6,45 млн рублей поступило от политической партии. Далее по сумме доходов идут отделения КПРФ (4,25 млн рублей), «Справедливой России» (1,428 млн рублей), ЛДПР (184 тыс. рублей), «Российской партии пенсионеров за справедливость» (150 тыс. рублей) и «Яблока» (144 тыс. рублей).

За последний квартал прошлого года партийные расходы превысили 14,19 млн рублей. Больше всего потратили чувашские единороссы — около 9,25 млн рублей, из них 7,46 млн рублей ушло на содержание регионального отделения.

На втором месте по размеру трат — коммунисты, которые израсходовали 2,63 млн рублей, в том числе на содержание отделения КПРФ ушло 2,14 млн рублей. Тройку лидеров по объёму расходов замыкают справороссы, потратившие почти 1,85 млн рублей, в том числе около 1,27 млн рублей направлено на пропаганду (информационную, рекламную, издательско-полиграфическую деятельность).

На начало 2021 года общий объём представленных партийных средств в Чувашии составил 26,867 млн рублей, в том числе у регионального отделения КПРФ осталось более 18,7 млн рублей, «Единой России» — 7,82 млн рублей, «Справедливой России» — 158,3 тыс. рублей, «Яблока» — 98,36 тыс. рублей, ЛДПР — 68,7 тыс. рублей, «Российской партии пенсионеров за справедливость» — 12,3 тыс. рублей.

Региональные отделения 19 политических партий представили по итогам квартала «нулевые» отчёты.