Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM Бывший директор Богословского алюминиевого завода, экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сысоев ушёл из жизни. Об этом сообщил глава Краснотурьинска Александр Устинов в соцсети «ВКонтакте».

Сысоев умер на 86-м году жизни ранним утром 16 февраля 2021 года.

«Огромное горе и невосполнимая потеря… скорблю с родными, друзьями и близкими», — написал Устинов.

Сысоев начинал свой путь с должности электролизника на Новокузнецком алюминиевом заводе. В 1987 году он стал директором Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске (и занимал этот пост до 2005 года). С 2000 года Сысоев ушёл в политику, был депутатом то краснотурьинской думы, то свердловского заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области скончался депутат Законодательного собрания Владимир Терешков.

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