Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Возвращение США в число стран-участниц Совместного комплексного плана действий (СВПД) даст в руки Вашингтона рычаг более эффективного давления на Иран, чем нынешние жесткие санкции, пишет Махса Рухи в статье, вышедшей 15 февраля в Foreign Policy.

По ее словам, введенные прошлой администрацией санкции действительно сказались негативно на экономике Ирана, сократив его доступ к финансовым ресурсам, однако они так и не смогли повлиять на ядерную программу республики. Вместо уступок санкции подтолкнули Тегеран еще ближе к созданию ядерной бомбы, а также стали причиной изменения риторики ключевых официальных лиц страны.

«Возродив ядерное соглашение, правительство США не лишится никаких санкционных рычагов, но если оно разумно разыграет свои карты, оно может укрепить свои позиции для последующих переговоров по ядерной программе Ирана и региональной деятельности», — подчеркнула Рухи.

При таком развитии событий США смогут остановить развитие ядерной программы Ирана, снизить вероятность военной конфронтации между Ираном и Израилем или США и создать условия для многосторонних переговоров. Более того, возвращение к соглашению даст больше времени на разрешение региональных проблем и других противоречий.

«Эти вопросы имеют решающее значение для интересов безопасности Соединенных Штатов и их региональных партнеров, и Тегеран вряд ли будет участвовать в каких-либо переговорах по этим вопросам, если не будет восстановлен СВПД», — отметила она.

Смягчение связанных с СВПД санкций станет ключевым компонентом подхода США. Так, Руки обратила внимание на то, что, с одной стороны, с Ирана будут сняты не все санкции, а с другой — даже снятие их на бумаге не гарантирует моментального облегчения ситуации Тегерана в кратчайшие сроки. Иными словами, при таком развитии событий у республики не пропадает желание сразу же идти на дальнейшие договоренности.

«Тем не менее благодаря смягчению санкций у США появится преимущество за столом переговоров, поскольку они смогут потребовать дополнительных уступок в обмен на более насущные экономические стимулы», — предложила Рухи.

При этом в случае нарушения сделки со стороны Ирана США могут вновь ввести санкции, получив поддержку не только ЕС, но и потенциально со стороны Китая и России.

«Все эти стороны первоначальной сделки объединяет общий интерес: не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием», — напомнила она.