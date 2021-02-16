Вашингтон, 16 февраля 2021, 10:05 — REGNUM Возвращение США в число стран-участниц Совместного комплексного плана действий (СВПД) даст в руки Вашингтона рычаг более эффективного давления на Иран, чем нынешние жесткие санкции, пишет Махса Рухи в статье, вышедшей 15 февраля в Foreign Policy.
По ее словам, введенные прошлой администрацией санкции действительно сказались негативно на экономике Ирана, сократив его доступ к финансовым ресурсам, однако они так и не смогли повлиять на ядерную программу республики. Вместо уступок санкции подтолкнули Тегеран еще ближе к созданию ядерной бомбы, а также стали причиной изменения риторики ключевых официальных лиц страны.
При таком развитии событий США смогут остановить развитие ядерной программы Ирана, снизить вероятность военной конфронтации между Ираном и Израилем или США и создать условия для многосторонних переговоров. Более того, возвращение к соглашению даст больше времени на разрешение региональных проблем и других противоречий.
Смягчение связанных с СВПД санкций станет ключевым компонентом подхода США. Так, Руки обратила внимание на то, что, с одной стороны, с Ирана будут сняты не все санкции, а с другой — даже снятие их на бумаге не гарантирует моментального облегчения ситуации Тегерана в кратчайшие сроки. Иными словами, при таком развитии событий у республики не пропадает желание сразу же идти на дальнейшие договоренности.
При этом в случае нарушения сделки со стороны Ирана США могут вновь ввести санкции, получив поддержку не только ЕС, но и потенциально со стороны Китая и России.