Брюссель, , 09:54 — REGNUM В Евросоюзе сомневаются в возможностях России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка. Об этом заявила в интервью газете Les Echos заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Мне интересно, как Россия может обещать такой объём доз, когда вакцинация собственного населения продвигается не совсем удовлетворительно. Это большой вопрос», — подчеркнула она.

Что касается возможности централизованного заказа российского препарата от COVID-19 для Евросоюза, такой вариант не исключён, но с некоторыми условиями, подчеркнула глава ЕК.

«Есть два предварительных условия: они (Россия. — Прим. ИА REGNUM) должны подать заявку, как и все другие лаборатории, в EMA (Европейское агентство лекарственных средств. — Прим. ИА REGNUM). — подчеркнула Фон дер Ляйен. — А для этого необходимо предоставить полный доступ к своим данным и производственным площадкам».

Глава Еврокомиссии отметила, что производство вакцины связано с рисками, поэтому в ЕС должны убедиться в её эффективности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз может осуществить централизованные закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, если страны ЕС выразят к ним интерес.

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