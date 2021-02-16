Брюссель, 16 февраля 2021, 09:54 — REGNUM В Евросоюзе сомневаются в возможностях России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка. Об этом заявила в интервью газете Les Echos заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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Что касается возможности централизованного заказа российского препарата от COVID-19 для Евросоюза, такой вариант не исключён, но с некоторыми условиями, подчеркнула глава ЕК.
Глава Еврокомиссии отметила, что производство вакцины связано с рисками, поэтому в ЕС должны убедиться в её эффективности и безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз может осуществить централизованные закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, если страны ЕС выразят к ним интерес.
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