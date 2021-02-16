Москва, , 09:54 — REGNUM В связи высказанным главой МИД России Сергеем Лавровым мнением о том, что Евросоюз сознательно на протяжении многих лет ведёт к разрыву отношений с Россией, доктор экономических наук Никита Кричевский напомнил, что буквально на днях Лавров сказал, что Россия должна быть готова к разрыву с ЕС:

«И вновь и те же вопросы. Что будет с товарооборотом, на который столько внимания обращает президент и который сейчас на уровне отношений с Китаем? Куда мы денем нефть, газ, лес, металлы, что мы будем носить, когда старые шмотки износятся? Где мы будем брать технологии? Куда мы (они) будем ездить на отдых? Чем мы будем лечиться, если сегодня только 6% компонентов для жизненно важных лекарств производятся в России? Троллинг хорош в меру, Европа может и не понять», — иронизирует в своём телеграм-канале Никита Кричевский.

Напомним, после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто глава МИД Сергей Лавров заявил, что от нормальных отношений Москвы и Брюсселя «мало что осталось», но российская сторона готова продолжать диалог.

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