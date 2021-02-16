Берлин, , 09:30 — REGNUM Генеральное консульство Польши в Германии выразило протест авторам и организаторам традиционного карнавала «Розенмонтаг», который состоялся 15 февраля в Дюссельдорфе. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Причиной протеста польских дипломатов стала одна из платформ карнавала, посвященная ужесточению закона об абортах в Польше. Она была в виде лежащей женщины, на которую был поставлен большой крест на котором написано «Закон об абортах». Композиция была подписана следующим образом: «Эта платформа занимается ужесточением закона об абортах в Польше. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский».

«Мы понимаем и уважаем характер рейнского карнавала, но он не должен задевать чувства и религиозные ценности, которые имеют исключительное значение не только для поляков, но и для многих людей во всем мире», — говорится в заявлении польского генконсульства по поводу фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.