Киев, , 09:28 — REGNUM 16 февраля 2021 года министр иностранных дел Словакии Иван Корчок посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«[Глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба и Иван Корчок уделят особое внимание дальнейшим шагам для увеличения объемов торговли, усиление взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов», — сказано в сообщении.

Также во время визита будет обсуждаться сотрудничество двух стран в рамках так называемой «Крымской платформы». По итогам встречи министры проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, задачей «Крымской платформы» является «возвращение» Крыма в состав Украины. Ранее посол Франции Этьен де Понсен заявил, что его страна может принять участие в работе «платформы», если украинская сторона объяснит цель данного мероприятия.

Читайте также: Украине следует уточнить смысл «Крымской платформы» — посол Франции

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.

Читайте развитие сюжета: В МИД Украины рассказали о планах усилить военное сотрудничество с Японией