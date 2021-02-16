Будапешт, , 09:23 — REGNUM Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала Вышеградскую группу стран (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) «альтернативой Евросоюзу и утопии Соединенных Штатов Европы, к которой стремится Брюссель». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«В последние годы Вышеградская группа стала проектом, альтернативным Евросоюзу и его утопии по построению Соединенных Штатов Европы. Мы вместе всеми силами отстаивали и будем отстаивать Европу независимых наций. Мы остановили иммиграцию и поток беженцев, защитили наши границы и поместили Центральную Европу на карту мира в качестве заметного экономического и политического игрока», — отметила Варга.

Политик также подчеркнула, что благодаря сотрудничеству стран Вышеградской четверки регион за 30 лет стал «экономическим локомотивом Европы» и её самым быстрорастущим регионом. «Однако это не только экономическая ассоциация, но и сообщество ценностей, тесно связанных христианской культурой, национальным суверенитетом, историей и традициями», — заключила она.

Вышеградская группа стран — это региональная форма сотрудничества между Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией. Датой её создания считается 15 февраля 1991 года, когда тогдашний президент Польши Лех Валенса, Чехословакии Вацлав Гавел и премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл подписали в венгерском городе Вышеград совместную декларацию, определяющую цели и условия взаимного сотрудничества.