Куала-Лумпур, , 09:15 — REGNUM Малайзия настаивает на депортации 1200 граждан Мьянмы, несмотря на обстановку, сложившуюся в стране после военного переворота, сообщает CNN Indonesia.

В миграционной службе Малайзии заявили, что задержанным гражданам Мьянмы, которые должны быть депортированы 23 февраля 2021 года, были предъявлены обвинения в совершении ряда правонарушений.

В 2020 году Малайзия также репатриировала более 37 000 иностранцев.

В Малайзии отметили, что среди задержанных граждан Мьянмы нет ни беженцев, зарегистрированных в Организации Объединенных Наций, ни граждан мусульманского меньшинства в Мьянме рохинджа.

Известно, что в Малайзии проживает около 100 000 зарегистрированных беженцев рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствует план Малайзии по бесплатной вакцинации от коронавируса всех иностранцев, проживающих в стране.

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