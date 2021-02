16 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Авигдор Эскин, , 10:08 — REGNUM В 2015 году было подписано соглашение между Ираном и шестью ведущими странами мира, включая Россию, по ядерной программе и отмене санкций. В 2018 году президент Дональд Трамп вышел из договора, что привело к его практическому упразднению.

Действующий президент Джо Байден неоднократно декларировал намерение вернуться к сделке с Ираном. Он сам был причастен к ее продвижению, и с ним к власти пришло еще несколько инициаторов соглашения. Спецпредставителем по переговорам с Ираном был уже объявлен Роберт Малли — бывший помощник президента Барака Хуссейна Обамы, отличающийся безоговорочной приверженностью Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Так именуется сделка от 2015 года. Ражий Малли должен будет еще пройти утверждение в Сенате, где ему предстоит конфронтация не только с дружественными Израилю сенаторами, но и — расположенными к арабскому миру.

Администрация Байдена уже пошла навстречу Ирану, избавив проиранских хуситских боевиков от статуса «террористической организации». Однако дальше это покамест не пошло. Президент Байден замялся, когда в телеинтервью его спросили о будущем соглашении. Ответ его был однозначным: сперва Иран сам должен вернуться к выполнению соглашения. Позиция Ирана: сперва Вашингтон должен объявить о возвращении к соглашению. Патовая ситуация. Иран ведь не придерживается рамок СВПД после упразднения сделки.

Можно было бы предположить, что удушение санкциями болезненно для Тегерана, и аятоллы с правителями пойдут на серьезные уступки. Однако в ближайшие дни парламент в Иране утвердит расширение работ по ядерной программе, а 18 июня там должны состояться президентские выборы. Это будет способствовать радикализации атмосферы, а вовсе не благосклонности к компромиссам. Забегая вперед, можно предположить, что любые сдвиги в отношении возвращения к соглашению СВПД маловероятны до окончания кутерьмы выборов и назначений в Иране.

Образовавшийся затор в процессе возвращения к сделке обусловлен не только декларациями Вашингтона и Ирана, но и существенными геополитическими переменами на Ближнем Востоке.

Переговоры, приведшие к сделке 2015 года, велись при едином фронте согласия США, Евросоюза, России и Китая, когда активное противодействие оказывалось только Израилем. Слухи о недовольстве арабского мира и Турции обсуждались некоторыми аналитиками, но вяло и отвлеченно. Что и естественно: открытого противодействия со стороны этих стран не было.

Сегодня же Биньямин Нетаньяху выступает против возобновления СВПД вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими ведущими арабскими странами. Более того, предполагается открытое выражение озабоченности со стороны Турции или, по крайней мере, указывающие на встревоженность сигналы по дипломатическим каналам.

Иными словами, задача Байдена будет существенно осложнена целым фронтом американских союзников на Ближнем Востоке. Если в прошлый раз активно противничал Нетаньяху, решившийся на открытую конфронтацию с администрацией Обамы, когда выступил с яркой речью в Конгрессе 3 марта 2015 года, то сейчас в Вашингтоне могут ожидать вереницы делегаций из арабских стран. Нелюбовь к Израилю отошла в этих странах на второй план перед лицом иранской угрозы.

Немаловажным фактором будет агрессивный род действий Ирана по отношению к соседям и в округе. Полтора года назад два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников, из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране. А на днях Иран послал новый сигнал, когда его марионетки в Йемене ударили по саудовскому аэропорту Абха. Если прибавить к этому поддержку Ираном боевиков ХАМАС и «Хезболлы» и активные попытки укрепиться в Сирии, то задача Байдена вернуться к соглашению не представляется простой задачей.

Противники СВПД утверждают, что добавочное неистовство Ирана в эти годы стало возможным только благодаря тем миллиардам долларов, которые были ему наградой за сделку. Объяснить безоговорочное возвращение к тому, что было, представляется затруднительным.

Добавим, как настрой к Ирану в Вашингтоне и других столицах мира стал еще более недоверчивым, когда обнаружился факт сотрудничества между Ираном и запрещенной в РФ «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорил месяц назад госсекретарь Помпео. 14 ноября в Тегеране был ликвидирован второй человек «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухеммед аль-Масри. Говорят, это было дело рук израильтян. Так или иначе, факт предоставления Ираном убежища архитеррористам стал неопровержимым. И это невзирая на глубокие идеологические противоречия. И невзирая на то, что в Сирии иранские боевики воевали с теми же боевиками «Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под другим названием. Аналогичные отношения существуют и с суннитским радикальным ХАМАС: Иран поддерживает его в Газе, но воевал с его боевиками в Сирии.

К инаугурации Байдена влиятельный институт Foundation for Defense of Democracies опубликовал рабочий документ для президента «From Trump to Biden: The Way Forward for U.S. National Security». Два ведущих эксперта института, Джан Ханна и Давид Адесник, записали беседу с бывшим заместителем директора ЦРУ Майклом Моррелом, в котором они критиковали многие аспекты политики Трампа и рекомендовали внести изменения. Однако в отношении Ирана все трое сошлись на том, что следует вступить в переговоры, но не спешить с договором, ибо время доказало, насколько СВПД был полон дыр и недоработок.

Как поступит в данном вопросе Россия? Позиция МИД России однозначная — в пользу соглашения. Но будет ли Россия бороться за него? Едва ли, ибо именно России оно экономически невыгодно. Возвращение Ирана на рынок нефти и газа не порадует никого в Москве. Хотя никто об этом не скажет вслух.