Джакарта, , 08:50 — REGNUM Правительство Индонезии приветствует план Малайзии по бесплатной вакцинации от коронавируса всех иностранцев, проживающих в стране, сообщает CNN Indonesia.

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«Правительство Индонезии внимательно следит за этой информацией и приветствует план вакцинации, учитывая количество индонезийских граждан, работающих в Малайзии», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Ранее власти Малайзии заявили, что уделяют приоритетное внимание вакцинации местных жителей. Однако, по их мнению, для успеха программы вакцинации иностранные граждане в стране также должны получить вакцину.

Напомним, правительство Малайзии заказало 25 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech в ноябре 2020 года и январе 2021 года. Малайзия также приобрела 18,4 млн доз российской вакцины «Спутник V» и китайской вакцины Sinovac.

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